Bijna verdriedubbeling aantal passagiers vanaf Eelde in derde kwartaal

Bron foto: Bitfreak / Flickr / CC 2.0-by-nc-sa

In vergelijking met de derde drie maanden van 2020 is het aantal passagiers wat vloog vanaf Groningen Airport Eelde bijna verdriedubbeld in dezelfde periode van dit jaar. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

In juli, augustus en september van dit jaar vlogen in totaal 14.806 passagiers van en naar Groningen Airport Eelde. Daarmee vervoerde de luchthaven, in het derde kwartaal van dit jaar, bijna evenveel passagiers als in heel 2020. Maar de luchthaven is nog lang niet terug op het niveau van voor de coronapandemie. Zo vlogen in het derde kwartaal van 2019 nog 62.028 passagiers vanaf de luchthaven.

Ook landelijk is een toename te zien in het aantal passagiersvluchten.In het derde kwartaal van 2021 reisden ruim 12 miljoen passagiers van en naar een van de vijf nationale luchthavens in Nederland. Dat is meer dan een verdubbeling vergeleken met de 5,5 miljoen passagiers in het derde kwartaal van 2020. Het aantal vluchten in het handelsverkeer, dat voornamelijk bestaat uit passagiers- en vrachtvluchten, was in deze periode met ruim 106 duizend bijna anderhalf keer zo hoog als in 2020.