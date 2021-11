Bijna overal 30 km/u en mogelijk tram naar Zernike

Auto’s moeten meer via de ringweg rijden en zo weinig mogelijk door de wijken. Dat is het belangrijkste doel van het mobiliteitsplan van het college. Die plannen waren al bekend, maar na gesprekken met bewoners zijn ze nu definitief.

Om auto’s naar de ringweg te sturen wordt de maximumsnelheid op bijna elke weg binnen de bebouwde kom verlaagd naar 30 kilometer per uur. Daarnaast wordt er extra geïnvesteerd in het openbaar vervoer, om mensen te stimuleren hun auto vaker te laten staan. “Op het moment dat er minder auto’s op de openbare weg rijden, kan het openbaar vervoer ook beter rijden,” vertelt wethouder Philip Broeksma. “Daarom investeren we ook in het openbaar vervoer, fietsroutes en voetgangers. Automobilisten die gebruik maken van het ov geven ook meer ruimte aan automobilisten die die keuze niet kunnen maken, dus dan krijg je de investering dubbel terug.”

Tram

Een tram van Europapark, via het UMCG en station Noord naar Zernike is ook een optie. “Aan de westkant van de stad ligt een spoor. Daar willen we extra stations aanleggen. Aan de oostkant van de stad ontbreekt zo’n snelle verbinding, dus daar zou een tram kunnen komen. Eventueel op rails, maar misschien kan het via nieuwe technieken een tramachtige verbinding worden. Dat weten we nog niet, dus we willen aan de raad vragen om ons de opdracht te geven dat verder uit te zoeken.”

Financiering voor een eventuele tram is ook al gevonden, omdat de bereikbaarheid naar Zernike op de nationale agenda staat. “Het ministerie ziet het daardoor als een nationaal probleem. We verwachten daarom ook financiering vanuit het Rijk voor deze oplossing.”

Plannen tot 2040

De plannen zijn voor de komende twintig jaar, maar moeten nog worden aangenomen door de gemeenteraad. “Daarna is elke stap die we zetten richting deze visie. Dat kunnen grote en kleine stappen zijn, maar ze gaan allemaal deze richting op.”