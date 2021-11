Bijlesorganisaties trekken aan noodbel: ‘We zijn geen oppas!’

Nu steeds meer schoolklassen door coronabesmettingen naar huis worden gestuurd, proberen ouders hun kinderen onder te brengen bij de bijlesdocent. Dit merkt ook Emiel Verbeek van bijlesplatform ’thuisbasisonderwijs’ in Beijum.

‘We zeggen dan gewoon nee. Wij zijn geen opvang. De mensen die wij in diensten hebben, hebben ook geen pedagogische achtergrond. Ouders vragen of kinderen van 08:30 ’s ochtends tot 15:00 ’s middags bij ons terecht kunnen en dan past niet bij een bijlesplatform.’ vertelt Veerbeek.

Doordat veel kinderen nu worden aangemeld die niet per se bijles nodig hebben, belanden de kinderen die het wel nodig hebben niet altijd vooraan. Ook maakt Veerbeek zich zorgen over de veiligheid van zijn medewerkers. ‘De kinderen zitten namelijk niet voor niets in quarantaine’. Veerbeek hoopt dat de scholen een grotere rol gaan spelen in het oplossen van dit probleem.

Uit de meest recente weekcijfers van het RIVM blijkt dat de meeste corona besmettingen komen uit de leeftijdsgroep 10-19. Omdat er veel besmettingen zijn binnen deze groep, worden klassen massaal naar huis gestuurd. Zo ging het Parcival college in Groningen op 15 november tien dagen dicht door een corona-uitbraak en kregen de leerlingen online les. Vele ouders maken zich zorgen dat de kinderen op deze manier minder goed onderwijs krijgen en sturen hun kinderen naar bijlesorganisaties.