Bewoners Van Houtenlaan tijdelijk op straat vanwege mogelijke koolmonoxide-melding

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

De bewoners van een woning aan de Van Houtenlaan in de wijk Coendersborg hebben maandagavond enige tijd op straat gestaan na een vermeende koolmonoxide-melding.

De melding kwam rond 22.00 uur bij de hulpdiensten binnen waarop een tankautospuit ter plaatse werd gestuurd. “De bewoners stonden bij het arriveren van de brandweer al op straat”, vertelt incidentenfotograaf Patrick Wind van 112groningen.nl. “Brandweerlieden zijn direct met meetapparatuur de woning ingegaan om onderzoek te doen. Daarbij werden er verschillende metingen gedaan. Na ongeveer een kwartier keerde de brandweer weer terug naar de kazerne. Er waren geen gevaarlijke waardes gemeten. De bewoners konden daarop weer naar binnen.”

Koolmonoxide, CO, is een levensgevaarlijk gas dat ontstaat bij een onvolledige verbranding van bijvoorbeeld aardgas, hout of benzine. Het is vooral gevaarlijk omdat het niet te ruiken, proeven of zien is. Daarom wordt het ook wel de stille sluipmoordenaar genoemd. Een kleine hoeveelheid koolmonoxide in de lucht leidt al snel tot bewusteloosheid, of zelfs tot de dood, als er niet snel ingegrepen wordt.