Bewolking voert komende dagen de boventoon; vanaf zondag dalende temperaturen

De komende dagen zal bewolking de boventoon voeren in het Groningse weerbeeld, maar veel neerslag valt er niet. Na het weekend dalen de temperaturen langzaam, waardoor ook de zon vaker de kans krijgt om door te breken.

De vrijdag begint met wolken, maar het blijft zo goed als zeker droog. Helemaal aan het einde van de middag maakt de zon een kleine kans op een doorbraak door het wolkendek. Met maximumtemperaturen van twaalf graden blijft het relatief warm, maar door de matige tot vrij krachtige wind kan het kouder aanvoelen.

Zaterdag kent Groningen eenzelfde weerbeeld. Ook dan zijn er veel wolken, maar blijft het droog. De dag erna is er wel kans op wat regen en wordt het met tien graden iets koeler.

Na het weekend is het droog en daalt de temperatuur verder naar maxima van een graad of acht. Aan de grond kan het in de nachten dan gaan vriezen, maar de temperatuur blijft verder boven de grond boven nul. Maandag zal de zon zeker te zien zijn, maar de dagen daarna maakt onze ster minder kans op een doorbraak door de wolken