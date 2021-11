‘Bevingsgedupeerden kunnen onmogelijk verhuizen naar Jan Zijlstraat in Ten Boer’

nieuws

Foto: Antranias via Pixabay

Volgens de gemeenteraadsfractie van de SP en het CDA kregen zij de afgelopen weken meermaals klachten binnen over de oplevering van woningen aan de Jan Zijlstraat in Ten Boer. De bevingsgedupeerden zouden hun nieuwe woning eigenlijk niet kunnen betrekken, omdat de huizen en de buurt niet volledig zijn opgeleverd.

De huurders van Wierden & Borgen uit de Jan Zijlstraat zouden onder meer klagen over een modderige leefomgeving. De stoepen, wandelpaden richting de woningen, de opritten en/of de straten zijn nog niet gelegd. De fracties stellen dan ook dat dit, naast een onaangename leefomgeving, ook maakt dat het betrekken van huizen praktisch onmogelijk is.

De twee raadsfracties stellen daarom woensdag vragen aan het college over deze situatie. Naast een oplossing voor de bewoners willen de fracties weten waarom een dergelijke staat van oplevering zo vaak voorkomt in Ten Boer. Eerder klaagden bewoners van de Hamplaats ook al over de oplevering van hun nieuwe huizen en in de afgelopen periode kwamen er ook klachten binnen van bewoners van de Fazanthof, die in eenzelfde situatie zitten.