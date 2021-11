Betere bushaltes op Zuiderdiep en Kattendiep

nieuws

Foto: Andor Heij

Er moeten tijdelijke bushaltes komen aan het Gedempte Zuiderdiep en het Gedempte Kattendiep. De gemeente verwacht dat het aantal mensen dat hier in- en uitstapt fors zal toenemen.

Dat komt omdat vanaf begin volgend jaar de bussen niet meer over de Grote Markt rijden, Passagiers zullen dan op het Zuiderdiep, Kattendiep of bij de Stadsschouwburg uitstappen. Om dit goed en veilig te organiseren is een uitbreiding van het aantal haltes nodig. Daarnaast moeten de perrons worden vergroot en beter toegankelijk worden gemaakt.

Ook zijn er maatregelen nodig om de veiligheid voor de reizigers en voor fietsers en voetgangers te verbeteren en het laden en lossen beter te organiseren. De gemeente wil de bussen die van de Kattenbrug komen deels laten stoppen op het Gedempte Zuiderdiep en deels op het Gedempte Kattendiep. Het gaat om een tijdelijke inrichting, in afwachting van een definitieve herinrichting.