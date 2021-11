Betaald voetbal gaat definitief door, zonder publiek

nieuws

De voetbalwedstrijden in de Eredivisie en de Keuken Kampioen Divisie gaan komend weekeinde definitief door. Dat heeft de KNVB woensdag bevestigd.

Dat betekent dat alle wedstrijden in het betaald voetbal in ieder geval tot zaterdag 4 december achter gesloten deuren worden afgewerkt. De KNVB, Eredivisie CV en de Keuken Kampioen Divisie brachten na de persconferentie van demissionair premier Mark Rutte van afgelopen vrijdag een gezamenlijk statement naar buiten waarin ze hun teleurstelling uitspraken over het kabinetsbesluit. Ze hoopten de komende speelrondes uit te stellen omdat ze niet zonder publiek willen spelen.

De diverse belanghebbenden, zoals de gemeenten, politie, zendgemachtigde ESPN en de voetballers zelf, zeggen nu in te zien dat uitstel van wedstrijden praktisch onhaalbaar en onuitvoerbaar is. Wel hopen de clubs dat er vanaf 4 december wel weer met publiek gespeeld kan worden.

Het besluit betekent dat de volgende drie competitieduels van FC Groningen zonder publiek worden gespeeld: 21 november Go Ahead Eagles – FC Groningen, 27 november Fortuna Sittard – FC Groningen, en 3 decemer FC Groningen – PEC Zwolle.