Bestuurder uit Stad wil jointje opsteken bij aanhouding

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Een 25-jarige automobilist uit Stad is in de nacht van vrijdag op zaterdag aangehouden op de A7 bij Hoogkerk. Dat meldt de politie op haar Instagram-pagina.

Het Team Verkeer van de politie Noord-Nederland was aan het surveilleren toen hun oog op een passerende auto viel. Uit een controle bleek dat het voertuig niet verzekerd was. Daarop werd de automobilist aan de kant gezet. “Bij de staandehouding bleek de beginnend bestuurder gesignaleerd te staan vanwege een openstaande boete”, schrijft de politie. “Daarnaast bekende de bestuurder dat hij recent een jointje had gerookt.” Agenten namen daarop een speekseltest af, wat resulteerde in een positieve indicatie op het gebruik van THC. Hierop werd de automobilist aangehouden.

Nog een jointje

“Tijdens de aanhouding wilde de bestuurder nog een jointje opsteken. Dit hebben we afgeraden omdat het de waardes in zijn bloed verder zou verhogen. Op het politiebureau heeft een GGD-arts wat bloed afgetapt voor onderzoek door het Nationaal Forensisch Instituut. Wanneer de uitslag hoger is dan de drempelwaarde, krijgt de bestuurder een EMG opgelegd.”

Bekeuringen

Na het onderzoek mocht de man het bureau weer verlaten. Wel moest hij zijn weg te voet vervolgen. Ook kreeg hij bekeuringen mee voor het rijden zonder verzekering, voor het rijden zonder geldig rijbewijs en het rijden onder invloed. In de zaak wordt verder onderzoek gedaan.

