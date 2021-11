nieuws

Foto: Team Verkeer Politie Noord-Nederland via Instagram

Een 52-jarige beschonken bestuurder uit de gemeente Het Hogeland liep donderdagavond tegen de lamp in Groningen.

De man toeterde al rijdend naar zijn vriendin bij een café, waarop de politie de man staande hield voor onnodig claxonneren.

De daarop volgende blaastest wees uit dat de man alcohol in zijn systeem had. De ademtest op het bureau was ook positief en kostte de man een proces-verbaal, een tijdelijk rijverbod en een alcoholcursus (LEMA).

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Politie Team Verkeer NN (@politie_teamverkeer_nn)