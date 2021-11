Benefietmiddag om straatgedicht Driek van Wissen te kunnen plaatsen bij Van Brakelplein

nieuws

Een eerste ontwerp van kunstenares Nadeschda Broere voor het Eendje van Van Wissen - Impressie: Nadeschda Broere

De Stichting Straatpoëzie Groningen organiseert aanstaande zondag een benefietmiddag in café Wolthoorn & Co aan de Turftorenstraat. De opbrengst van de middag komt ten goede aan de inzameling voor een straatgedicht van Driek van Wissen bij het Van Brakelplein.



Dichter Van Wissen woonde jarenlang in de Zeeheldenbuurt en de Stichting Straatpoëzie Groningen wil daarom dat zijn vierregelige gedicht ‘Eendjes’ een mooi plekje in de wijk krijgt, in of nabij de vijver bij het Van Brakelplein. Een ontwerp is al klaar, dankzij kunstenaar Nadeschda Broere, maar genoeg geld ontbreekt nog. Inmiddels is bijna veertienhonderd van de benodigde vijfduizend euro binnen.

Tijdens de benefietmiddag, getiteld het ‘Driek Benefiet’, treden onder meer Kasper Peters, Ton Peters, Jean-Pierre Rawie en Leonieke Toering op, begeleid door Jan-Roelof Bathoorn. De entree vanaf 16.00 uur is gratis, maar wel beperkt in zitplaatsen en vol is vol. Ook is een coronatoegangsbewijs verplicht. Bezoekers kunnen ter plekke een donatie doen voor de inzamelingsactie. Dan kan ook op een ander moment, via deze link.