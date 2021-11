nieuws

Foto Gemeente Groningen. Gedicht Myron Hamming

Stadsdichter Myron Hamming heeft de Groningers een hart onder de riem gestoken na de bekendmaking van de avondlockdown vanaf zondag.

Op de Marinitoren is vrijdagavond een klein gedicht van Hamming geprojecteerd. “Zorg voor elkaar is alles dat we nodig hebben M”.

Vanwege de vele coronabesmettingen wordt het openbare leven tot 19 december voor een groot deel stil gelegd. De meeste winkels en culturele instellingen gaan na 17.00 uur op slot. Dat geldt ook voor de sportverenigingen.