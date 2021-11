nieuws

Foto Rieks Oijnhausen

Een bedrijfswagen is maandagmiddag op de kruising van de Zonnelaan en Venuslaan volledig uitgebrand.

De brandweer heeft het vuur gedoofd, maar de bestelauto was toch reddeloos verloren.

Hoe de brand is ontstaan is nog onbekend. De bestelwagen is afgesleept door een bergingsbedrijf.