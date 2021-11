Be Quick 1887 veegt Alphense Boys van de mat

sport

Foto Andor Heij. Be Quick 1887 - Alphense Boys

Be Quick 1887 won zaterdagavond, in het door de coronamaatregelen vrijwel lege Esserbergstadion, de topper van Alphense Boys met 4-0. Be Quick staat daardoor nog steviger op de tweede plaats in de hoofdklasse A op zondag achter Hoogeveen.

Het duel tegen de nummer drie was in de praktijk geen topper. Ceyhun Sabaoglu van Alphense Boys kreeg in het eerste kwartier twee aardige kansen, maar daarna kwamen de Zuid Hollanders niet meer in het spel voor.

Na kansen voor Martijn van Maastrigt en Geertjan Liewes was het na 26 minuten wel raak toen Liewes werd vrijgespeeld en binnen schoot. Na 39 minuten werd het 2-0. Wilko van der Kooi werd nog net van de bal gezet, maar de bal kwam bij Daniel Teune terecht. Met een soort dropshot parkeerde Teune het leer in de kruising. Op slag van rust kopte Van Maastrigt nog net naast.

Be Quick controleerde het spel na de pauze ook. Na een uur schoot Van der Kooi op de lat en Teune stuitte vlak daarna op doelman Daniel Furtak. Na 71 minuten werd het wel 3-0 toen Liewes een vrije trap van Teune binnen schoot. Invaller Kyron van der Kaap kreeg na 83 minuten vrije doortocht op Furtak en zette de 4-0 eindstand op het scorebord.

“Dit is één van de beste wedstrijden die onder mijn leiding is gespeeld”, jubelde Be Quick trainer Steven Wuestenenk na afloop. “We waren heel comfortabel aan de bal en konden ons zo met zelfvertrouwen onder de druk uit spelen. We hadden ze meteen bij de strot en we hebben niet meer losgelaten. Het was mooi om te zien dat we uitstraalden dat we op de tweede plaats staan”.