Be Quick 1887 met beide benen weer op de grond na nederlaag tegen RKAVV

sport

Foto Andor Heij. Be Quick 1887 - RKAVV

“We hebben geen enkel moment uitgestraald dat we tweede staan”, was het oordeel van Be Quick 1887 trainer Steven Wuestenenk na de wedstrijd tegen RKAVV. De Groningers verloren zondag thuis na drie zeges op rij met 1-0.

Toch begon Be Quick niet slecht met behoorlijke mogelijkheden voor Mark Versteegen en Geertjan Liewes. RKAVV nam daarna het initiatief met een bal op de paal van Remco Overdevest. Er kwamen meer kansen voor de ploeg uit het Zuid Hollandse Leidschendam. Daaronder was een afstandsschot van Yani Bouras die zag dat Be Quick keeper Sven Bakker te ver voor zijn doel stond. Bakker pakte de bal echter katachtig.

Na de pauze zette RKAVV Be Quick vanaf het eerste moment vast. RKAVV kreeg grote kansen via Edwin Agyare die Bakker op zijn weg vond en voorlangs schoot. Ook Zakaria Amrani stuitte op Bakker. Na 83 minuten kopte Yoran Cats de bal ongelukkig voor de voeten van Overdevest die de bal in de bovenhoek knalde.

Martijn van Maastrigt had kort daarna zowaar de gelijkmaker op de schoen, maar hij schoot net over. In de laatste minuut voorkwam Bakker erger voor Be Quick door een vrije trap van Amrani uit de bovenhoek te ranselen.

Wuestenenk vond de nederlaag terecht: “Ze gaven volle bak druk en dat wisten we van tevoren. Het lukte ons niet om ons onder die druk vandaan te voetballen. Ons plan om met twee snelle jongens voorin diep te spelen lukte ook niet. Normaal spelen we dominant, maar dat zat er vandaag ook niet in. Sommige spelers wilden de bal zo snel mogelijk weer kwijt en anderen verschuilden zich. We maakten steeds de verkeerde keuzes. We staan weer met beide benen op de grond”.

Ondanks de nederlaag bleef Be Quick tweede in de hoofdklasse A met 18 punten uit 10 wedstrijden. De achterstand met koploper Hoogeveen groeide wel naar 8 punten. Volgende week speelt Be Quick in en tegen Emmen.