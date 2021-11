Be Quick 1887 koploper in hoofdklasse A na winst op TAC ’90

sport

Foto Andor Heij. Be Quick 1887

Be Quick 1887 won zondagmiddag in Den Haag met 2-0 van TAC’90. De Groningers pakten daarmee de koppositie in de hoofdklasse A.

“Wat een ongelooflijk gastvrije club is TAC’90”, zei trainer Steven Wuestenenk na de wedstrijd. “Koffie, broodjes, je hoorde meteen bij de familie”. Het onthaal deed de Groningers goed, want Be Quick kwam vlak voor de pauze op voorsprong toen Daniel Teune een vrije trap raak schoot. In de slotfase van de tweede helft bepaalde Geertjan Liewes de 2-0 eindstand.

Omdat Hoogeveen verloor neemt Be Quick de leiding over met 27 punten uit 13 wedstrijden. Hoogeveen heeft een punt minder, maar heeft ook twee wedstrijden minder gespeeld. “Het is fantastisch”, aldus Wuestenenk. “Maar de kans is natuurlijk klein dat Hoogeveen die wedstrijden allebei verliest”.

“Het was niet groots vandaag en TAC kreeg ook kansen, maar we hebben degelijk, stabiel en volwassen gespeeld en wel verdiend gewonnen. We zitten in een flow en het is jammer dat we waarschijnlijk moeten stoppen”.

Wuestenenk doelt daarmee op de avondlockdown waardoor er niet meer getraind kan worden. Hij hoopt nog dat er een tussenoplossing komt om het trainen alsnog mogelijk te maken. “Anders moeten we stoppen en in januari verder gaan. Ik ben wel blij dat wij al 13 wedstrijden hebben gespeeld en de overige clubs nog veel moeten inhalen”.