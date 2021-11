Bartholomeϋskerk Noordlaren vanaf donderdag bezit van Stichting Oude Groninger Kerken

nieuws

De Bartholomeϋskerk in Noordlaren - Foto: SOGK

Vanaf aanstaande donderdag is de Bartholomeϋskerk in Noordlaren het 98ste kerkgebouw wat in het bezit is bij de Stichting Oude Groninger Kerken. Dan draagt de Protestantse Gemeente Noordlaren Glimmen de kerk officieel over aan de SOGK.

Hoewel de monumentale kerk door de Protestantse Gemeente zorgvuldig is beheerd, gaat de Stichting Oude Groninger Kerken vanaf donderdag zorg dragen voor het in goede staat houden van de kerk, zodat deze behouden blijft voor de toekomst.

Het aantal kerkgangers liep na de Tweede Wereldoorlog steeds verder terug en er bleven steeds meer plaatsen leeg. In 1948 werden daarom de -toch overtollige- banken uit het koor gebroken om een betere ruimte te krijgen voor de avondmaalsviering. In plaats van alleen de kerkvoogden kon men nu allemaal ter tafel gaan.

De Protestantse Gemeente gaat de kerk de kerk vanaf dat moment terughuren van de SOGK, waardoor in het huidige gebruik niets wijzigt. De kerkgemeente houdt in de wintermaanden dienst in de Bartholomeüskerk op de tweede zondag van de maand en in de zomermaanden om de week. Naast kerkdiensten wordt de kerk gehuurd voor concerten, trouw- en rouwdiensten.