Baas ijsbaan Utrecht tegen coronamaatregelen, duel ijshockeyers GIJS gaat niet door

Foto Gerrie van der Boom. FotoKlick Fotografie. GIJS Groningen - Amsterdam Tigers

De ijshockeywedstrijd tussen Utrecht Dragons en GIJS Groningen gaat zaterdag niet door. Dit vanwege de coronamaatregelen.

Eigenaar Michael van de Kuit van ijsbaan Vechtsebanen, waar Utrecht Dragons speelt, wil niet mee te werken aan de controle van de QR-code of de negatieve coronatest die vanaf zaterdag verplicht is voor een bezoek aan binnensportlocaties. “Deze steeds verdergaande testsamenleving is een gevaarlijke ontwikkeling, waarvoor ik mijn ondernemingen onder geen beding laat misbruiken”, aldus Van de Kuit. “Schaatsen is een brede volkssport, die mensen uit alle hoeken van de samenleving juist moet verbinden. Treurig dat dit door de politiek om zeep wordt geholpen zonder enige verifieerbare wetenschappelijke onderbouwing.”

Jacob van Gelder, de voorzitter van GIJS Groningen, is het daar niet mee eens: “Hij is een moraalridder. Hij is zogenaamd tegen tweespalt, maar ik vind dat een rare kronkel, want hij laat nu alle gevaccineerden links liggen. Hij krijgt het toch niet voor elkaar om Den Haag van zijn gelijk te overtuigen”.

De wedstrijd was niet meer van belang, want GIJS had zich afgelopen weekeinde al geplaatst voor de nieuw te vormen eredivisie bij het ijshockey. “Maar we hadden deze wedstrijd graag willen spelen als voorbereiding op de eredivisie. Het team baalt er van”, aldus Van Gelder. “Daarbij hadden we een livestream geregeld, want de fans reizen de club niet zomaar meer achterna. Die stream wordt door twee a driehonderd mensen bekeken. Dus het is dus allemaal erg teleurstellend dat de wedstrijd niet door gaat”.

De eerstvolgende wedstrijd van GIJS is op zaterdagavond 13 november in Kardinge. De eerste tegenstander in de eredivisie is nog onbekend.