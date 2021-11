AVNN: zorg in het noorden dreigt overvol te raken

nieuws

Foto Martini Ziekenhuis. Vaccinatie tegen corona

De zorg in Noord-Nederland dreigt overvol te raken. Het aantal besmettingen en het aantal opnames van coronapatiënten blijft stijgen. Dat meldt het Acute Zorgnetwerk Noord Nederland.

In de drie noordelijke provincies liggen op dit moment 37 Covid-patiënten op de IC en 120 in het ziekenhuis. Als het aantal besmettingen en opnames de komende twee weken blijft stijgen, dreigt de zorg in Noord-Nederland overvol te raken. Er zijn weliswaar minder patiënten in vergelijking met voorgaande coronagolven, maar het personeelstekort is hoger. In de ziekenhuizen, ambulancediensten, verpleeg- en verzorgingshuizen en bij huisartsen is de uitval van personeel ongekend hoog.

De toename van het aantal mensen met corona in de ziekenhuizen gaat ten koste van reguliere, niet-spoedeisende zorg. Zo worden veel operaties uitgesteld. Het AZNN blijft erop aandringen dat mensen de kans op een besmetting zo klein mogelijk houden. Dat betekent: haal een vaccinatie, houd 1,5 meter afstand, gebruik een mondmasker waar dat nodig is, was de handen, ventileer ruimtes, blijf thuis bij klachten en laat je in dat geval testen bij de GGD.