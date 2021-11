Automobilist rijdt met 129 kilometer per uur over zuidelijke ringweg, en raakt rijbewijs kwijt

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Een automobilist is in de nacht van vrijdag op zaterdag zijn rijbewijs kwijtgeraakt omdat hij veel te snel over de zuidelijke ringweg reed. Dat meldt de politie op haar Instagram-account.

De bestuurder werd geklokt met een snelheid van 129 kilometer per uur. Op de weg geldt een maximumsnelheid van 70 kilometer per uur. Agenten zijn daarop achter de automobilist aangegaan en hebben hem staande gehouden. Omdat het om een snelheidsoverschrijding van meer dan 50 kilometer per uur gaat, is het rijbewijs ingevorderd.

Ook kan de man een bekeuring verwachten.