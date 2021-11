Automobilist rijdt met 129 kilometer per uur over zuidelijke ringweg en raakt rijbewijs kwijt

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Een automobilist heeft in de nacht van zaterdag op zondag zijn rijbewijs in moeten leveren vanwege een forse snelheidsoverschrijding op de zuidelijke ringweg. Dat meldt de politie op haar Instagram-pagina.

Bij een verkeerscontrole werd de bestuurder geklokt op een snelheid van 129 kilometer per uur, terwijl op de weg een maximumsnelheid van 70 kilometer per uur geldt. Agenten gingen daarop achter de auto aan en gaven de bestuurder een stopteken. Na correctie blijft er een overschrijding over van 55 kilometer per uur, waarop de bestuurder zijn rijbewijs in kon leveren.

Ook kan de automobilist een bekeuring verwachten.