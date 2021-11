Automobilist beschadigt vijftien geparkeerde auto’s Prinsesseweg en gaat er daarna te voet vandoor

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Op de Prinsesseweg in de Oranjebuurt heeft een automobilist dinsdagavond flink wat schade veroorzaakt aan diverse geparkeerde auto’s. Dat meldt incidentenfotograaf Rick ten Cate van tencatefotografie.nl.

Het incident gebeurde rond 20.30 uur. “Een automobilist is met zijn auto tegen meerdere geparkeerde auto’s gebotst”, vertelt Ten Cate. “Behalve om auto’s op de Prinsesseweg gaat het ook om een aantal geparkeerde voertuigen op de Johan Willem Frisostraat. Om hoeveel auto’s het gaat? Ongeveer vijftien. Sommigen zijn flink beschadigd geraakt.”

Zoekactie

Door de aanrijdingen raakte het voertuig van de dader op een gegeven moment dusdanig beschadigd dat er niet verder gereden kon worden. De bestuurder ging er daarop te voet vandoor. Hulpdiensten zijn inmiddels ter plaatse op de Prinsesseweg. In de omgeving wordt gezocht naar de bestuurder. “Daarbij heeft men onder andere een politiehond ingezet. Tot nu toe is de dader niet gevonden.” Een deel van de Prinsesseweg is afgesloten.

Qbuzz

Tijdens het politieonderzoek kwam ook een lijnbus van Qbuzz in botsing met een geparkeerde auto. “De straat is afgesloten en een lijnbus stond te wachten. Op een gegeven moment besloot de chauffeur om achteruit te rijden. Bij het draaien zwenkte de bus iets te ver uit en kwam tegen een personenauto aan, die hierdoor wat schade aan een deur en een spiegel opliep. De bus liep geen schade op.”