Argwaan bij CDA over inkoop jeugdhulp: ‘Hulpverleners voelen zich overvallen’

nieuws

Foto: Myriams-Fotos via Pixabay.com

De gang van zaken rondom de nieuw plannen voor de inkoop en organisatie van de jeugdzorg in Groningen wekt verbazing bij de gemeenteraadsfractie van het CDA. Volgens de fractie voelen de hulpverleners zich overvallen door de plannen en tast ook de gemeenteraad (gedeeltelijk) in het duister.

Het college is van plan om een groot deel van de jeugdzorg onder te brengen binnen de eigen organisatie (WIJ Groningen). Deze reorganisatie heeft grote gevolgen voor kinderen, gezinnen en het gehele jeugdhulp-veld in de gemeente, maar de raad lijkt zich dat volgens het CDA niet voldoende te realiseren, zo stelt woordvoerder Jalt de Haan: “Wij krijgen veel signalen dat hulpverleners zich overvallen voelen over de nieuwe plannen van het college. Dit terwijl goed overleg cruciaal is als je grote wijzigingen in de organisatie van de jeugdhulp wil doorvoeren. Het college lijkt daarnaast nog geen goed idee te hebben over de precieze gevolgen van haar eigen plannen.”

Daarnaast is één van de twee rapporten over de reorganisatie van de jeugdzorg in Groningen (PPRC en Victor) nog steeds niet gedeeld met de gemeenteraad. Dit stuk kwam vorige maand wel in handen van een journalist van DvhN, via een WOB-procedure. Dat stuit de CDA-fractie tegen de borst, zo vervolgt De Haan: “We hebben het gevoel dat de raad buitenspel wordt gezet. ‘Willen we een goede en gedegen beslissing kunnen maken, dan hebben we hiervoor alle benodigde informatie nodig. Dat rapporten niet of laat gedeeld worden roept bij mijn fractie veel argwaan op.”