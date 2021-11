AOb: “Onderwijzend personeel moet snel een boosterprik krijgen want zorgen zijn er”

nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

Mensen die werkzaam zijn in het onderwijs moeten snel een boosterprik krijgen. Dat zegt onderwijsvakbond AOb dinsdagavond.

Dinsdagmiddag meldde het RIVM dat er in de afgelopen week 110.000 positieve tests werden gemeld. Opvallend in de weekcijfers is de hoge besmettingsgraad bij kinderen, die boven alle andere leeftijdsgroepen uitsteekt. In de leeftijdscategorie 10 tot 14 jaar gaat het om ruim 11.000 kinderen met een positieve test, 10,1 procent van alle gevallen.

Boosterprik

“We hebben te maken met een nieuwe ontwikkeling waarin we zien dat het aantal kinderen dat besmet raakt aan het toenemen is”, vertelt Hayo Bohlken van AOb. “De zorgen onder het onderwijzend personeel nemen ook toe. In de praktijk blijkt het namelijk dat het vaak lastig is om anderhalve meter afstand te houden. Daarnaast is de ventilatie in veel schoolgebouwen slecht. Als vakbond vinden wij het daarom belangrijk dat personeel dat actief is in het onderwijs snel een boosterprik kan krijgen.”

Vertrouwen op vaccin

De zorgen zijn volgens Bohlken nog niet zo groot als vorig jaar. “Vorig jaar zag je in deze periode dat het aantal besmettingen ook toe nam, maar toen was nog niemand gevaccineerd. Dat maakt de huidige situatie ook wezenlijk anders. Vorig jaar was er echt sprake van paniek. Nu zijn het meer zorgen. Er wordt over gesproken, maar leraren vertrouwen ook op het vaccin dat ze hebben gekregen.”

Fysiek onderwijs

Maandagavond werd bekend dat het Parcival College in Stad tien dagen de deuren sluit vanwege een groot aantal coronabesmettingen. Dinsdag liet demissionair minister Arie Slob (ChristenUnie) van Onderwijs weten dat scholen verantwoord open kunnen blijven. Bohlken is het daar me eens: “Het laatste wat je wilt is scholen sluiten. We hebben gezien dat veel kinderen hier flinke schade en achterstanden door hebben opgelopen. Dat er nu een school in Stad is gesloten, is ook een uitzondering. We zien wel dat er her en der klassen naar huis worden gestuurd, maar uiteindelijk wil je toch dat het onderwijs zoveel mogelijk fysiek kan worden aangeboden, omdat dit het beste is voor het kind. En ook voor de leraren is dit de beste oplossing, omdat digitaal onderwijs een hele andere lesbenadering vergt, terwijl de druk in het onderwijs al zo hoog is.”