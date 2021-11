Ambulance betrokken bij verkeersongeluk Rigaweg, personenauto volledig uitgebrand

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Bij een verkeersongeluk zaterdagavond op de Rigaweg is volgens de eerste berichten aan ambulance in botsing gekomen met een personenauto. Dat melden verschillende incidentfotografen.

Het ongeluk gebeurde rond 18.20 uur ter hoogte van de kruising met de Bornholmstraat. “Bij het ongeluk zijn twee voertuigen betrokken”, beschrijft incidentenfotograaf Mike Weening. “De ambulance is tegen een paal geknald, even verderop staat een personenauto die volledig uitgebrand is. Brandweerlieden hebben de brand geblust.” Bij het ongeluk raakte niemand gewond.

De kruising is vanwege het ongeluk volledig dicht.