Amateurvoetbal: PKC’83 wint verhitte derby van VVG, Gorecht blijft foutloos

sport

Foto Andor Heij. VV Groningen - PKC'83

De stadsderby in de eerste klasse E op zaterdag tussen VV Groningen en PKC’83 werd een prooi voor PKC: 1-2. VVG liep daarmee tegen de eerste nederlaag van het seizoen aan.

De bijna 250 toeschouwers op sportpark het Noorden zagen voor de pauze een sterker VVG. Al na 13 minuten schoot Brian Inge een vrije trap achter PKC doelman Bjorn Groninger: 1-0. VVG kreeg via Regilio Holder en Tyson dos Santos nog twee goede kansen die net voorlangs en over het doel gingen.

PKC was effectief. Op aangeven van Davy Wilkens schoot Kevin Bakels na 35 minuten raak: 1-1. VVG was dicht bij een hernieuwde voorsprong, maar Virgil Muller stuitte op Groninger. Kay Bootsma draaide namens PKC nog een corner op de bovenkant van de lat.

Na de pauze kwam PKC’83 goed uit de kleedkamer. Handrit Hoxhaj stuitte op VVG doelman Jonathan Hensen en invaller Simon Schreiber schoot over. Na 55 minuten viel de 1-2 alsnog toen PKC zich door de VVG defensie tikte en Tiuri Schieving van dichtbij raak schoot: 1-2.

De wedstrijd werd daarna vervelend. Er waren veel overtredingen en het spel lag daardoor vaak stil door blessurebehandelingen. PKC bleef vrij eenvoudig overeind. Alleen Inge kreeg nog een kans namens VV Groningen, die hij voorlangs schoot.

Knokpartij en rood

Diep in blessuretijd werd het nog uiterst onvriendelijk toen Schreiber van PKC aan de zijlijn in botsing kwam met een begeleider van VVG, die Schreiber bij de strot greep. Er ontstond stevig duw en trekwerk tussen de spelers, begeleiding en wat publiek, waarbij ook nog iemand met een karatetrap binnen kwam vliegen. Toen de kruitdampen waren opgetrokken mochten Youri ter Arkel van VVG en Kay Bootsma van PKC met direct rood vertrekken, maar het bleef onduidelijk wat zij precies hadden gedaan.

In dezelfde klasse verloor Oranje Nassau in Leeuwarden met 1-0 van Leeuwarder Zwaluwen dat in dat duel de beste kansen kreeg.

PKC’83 rukte op naar de tweede plaats in 1E achter de ongeslagen koploper d’Olde Veste ’54 uit Steenwijk. VV Groningen is zevende en Oranje Nassau negende.

In 2J dendert koploper Gorecht vrolijk door en won in Hoogeveen met 3-1 van De Weide. Thijs Hekman, Sven Hazewinkel en Sam Niewold scoorden voor de ploeg uit Haren dat met 21 punten uit 7 wedstrijden de maximale score heeft. The Knickerbockers verloor op Zernike met 3-1 van Drenthina en zakte naar de tiende positie. Laurens Stellingwerff scoorde voor de studenten.