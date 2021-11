Amateurvoetbal: Oranje Nassau ruim langs PKC’83 in aantrekkelijke stadsderby

sport

Foto: Andor Heij. Oranje Nassau - PKC'83

Oranje Nassau heeft zaterdagmiddag op sportpark Coendersborg in een aantrekkelijke stadsderby PKC’83 met 5-2 verslagen.

Het was een wedstrijd met diverse gezichten. Oranje Nassau was in het begin van de wedstrijd veruit de betere ploeg. Na 3 minuten was het al 1-0 via Rick Wiersma. ON kreeg veel kansen waaronder een bal op de paal van Walid Barhouss. Na 14 minuten viel de tweede. Via een soort carambole kwam de bal bij Ruendel Martina die raak schoot: 2-0.

Halverwege de eerste helft nam PKC’83 ineens het initiatief en moest ON terug. Handrit Hoxhaj tekende na een individuele actie in de 25e minuut voor de 2-1. PKC kreeg toen veel kansen waaronder een bal op de lat van Simon Schreiber. Schreiber was in de 37e minuut wel succesvol en schoot de 2-2 op het bord.

Na de pauze verwachtte iedereen dat PKC wel zou doordrukken, maar niets was minder waar. ON dicteerde het spel en na 65 minuten omspeelde invaller Caram Carneiro Alves PKC doelman Bjorn Groninger en ON stond weer voor: 3-2. Tien minuten later reageerde Thomas Careman goed op een lange uittrap van zijn doelman Erwin Heidekamp en wipte de bal over Groninger: 4-2. Drie minuten daarna verstuurde Careman de voorzet die door Thijs Gerlofs vrij werd binnen geschoten: 5-2.

Oranje Nassau trainer Erwin Heerlijn vond de winst terecht: “We begonnen heel goed, maar daarna zette PKC hoger druk en ging opportunistisch spelen en daar hadden we het moeilijk mee”. Heerlijn noemde het inbrengen van Alves na rust het keerpunt: “Daardoor kregen we meer diepgang in het spel en daar had PKC geen antwoord op. Maar deze winst hadden we echt even nodig. We spelen elke week best goed, maar we hebben te weinig punten gehaald”.

“We begonnen slap”, aldus PKC’83 trainer Bennie de Jong. “Maar daarna speelden we met veel gif en overgave. Het was een genot om te zien, want ON wordt dan heel kwetsbaar”. Toch ging het na rust mis. “Het was toen weer slap en dat kwamen we niet meer te boven”, zei De Jong. “We konden de focus niet houden en deden niet wat we in de rust hadden afgesproken”.

PKC zakte naar de vierde plek in de eerste klasse E met 16 punten uit 9 wedstrijden. ON is nu zevende met 12 uit 9. VV Groningen kwam niet in actie en staat tiende met 9 uit 8.

In de tweede klasse J verspeelde Gorecht de eerste punten. In Haren werd het tegen Drenthina 1-1. Michel Koopman scoorde voor Gorecht dat koploper bleef met 22 punten uit 8 wedstrijden. The Knickerbockers speelde met 0-0 gelijk tegen Bedum. TKB is elfde.