“Als het aantal besmettingen niet substantieel daalt, koersen we af op een lockdown”

Foto: Sebastiaan Scheffer

De besmettingscijfers van de komende dagen zijn cruciaal voor eventuele nieuwe coronamaatregelen. Dat hebben viroloog Marion Koopmans een voorzitter Hubert Bruls van het Veiligheidsberaad zondag gezegd in het televisieprogramma Buitenhof.

“Ik ben teleurgesteld hoe we met zijn allen de maatregelen onvoldoende naleven”, vertelde Bruls. “Deze week wordt het heel spannend. Als de naleving van de maatregelen niet fundamenteel verandert, en het aantal besmettingen niet substantieel daalt, dan koersen we af op een lockdown die de hele winter gaat duren.”

Effecten nog niet te zien

Zowel Bruls als Koopmans zien nog geen effect van de coronamaatregelen die vorige week zaterdag van kracht zijn geworden. “Zaken als meer thuiswerken en meer thuisblijven, dat zou je nu terug moeten zien in bijvoorbeeld de mobiliteitscijfers. Maar dat is nog niet te zien. Dus ik maak mij zorgen over of het effect wel wordt bereikt.”

“Het blijft aan mensen individueel”

Volgens Koopmans kunnen we de winter zonder een volledige lockdown doorkomen als iedereen het maatregelenpakket opvolgt zoals dat vorige week door het kabinet werd gepresenteerd. “Het blijft echt aan mensen individueel.” Volgens de viroloog lost een lockdown ook niet alles op: “Want dan is de vraag: hoe kom je daar dan weer uit? Wat ga je dan doen? Dat blijft de opgave.” Bruls is het daar mee eens. “Ik geloof wel in deze strategie, van niet alles meteen sluiten. Maar als wij onze naleving niet voor elkaar krijgen, dan rest ons niets anders dan dat via gedwongen maatregelen te doen.”