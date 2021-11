Agenten spreken met meerdere groepen jongeren in Hoornsemeerwijk na overlast

nieuws

Foto: google maps

Agenten zijn dinsdagavond met meerdere jongeren in gesprek gegaan in de Hoornsemeerwijk. In de wijk wordt veel overlast ervaren.

Op de meldkamer en bij de wijkagent waren de afgelopen periode diverse meldingen binnengekomen van jongeren die overlast veroorzaakten. “Vanavond zijn we door de wijk gefietst en hebben we met meerdere groepen jongeren gesproken”, schrijft de politie op Instagram. “We hebben hen bewust gemaakt van het feit dat buurtbewoners overlast ervaren en we hebben hen verzocht een andere plek te zoeken.” De politie schrijft dat ze leuke gesprekken hebben kunnen voeren. Ook de komende periode blijft de politie een oogje in het zeil houden.

Eerder dit jaar werd er ook overlast ervaren in de wijk waarbij de politie toen in actie moesten komen. Buurtbewoners lieten toen weten dat er al overlast bestaat sinds de wijk gebouwd werd. Volgens de bewoners gaat het met ups en downs. Er zijn perioden dat het rustig is, en er zijn perioden dat er meer overlast is. Oorzaak is dat er in de wijk niet een plek is waar jongeren naar toe kunnen. “Als buurt hebben we regelmatig bij de gemeente aangekaart dat die plek er eigenlijk zou moeten komen. De gemeente wijst vervolgens naar De Semmelstee in de Stadsparkwijk. Maar dat is niet de oplossing, dat is te ver weg. Tot op heden is er geen oplossing.”