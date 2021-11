Agenten na dienst vol messenincidenten in Stad: ‘Wapens lijken steeds normaler te worden’

nieuws

In één dienst van elf uur kwamen agenten van het politiebureau aan de Diamantlaan in Groningen afgelopen woensdagmiddag- en avond drie keer af op een melding waar een mes in het spel was.

“Wat ons deze dienst met name is opgevallen, is dat wij drie verschillende meldingen hebben gehad, waarbij een mes in het spel was”, zo schrijven agenten op de Instagram-pagina van het bureau aan de Diamantlaan. “Bij de laatste van deze drie meldingen zijn zelfs twee gewonden gevallen.”

Dit incident vond woensdagavond rond 20.30 uur plaats op de kruising van IJsselstraat en de Merwedestraat. Beide slachtoffers zijn met een ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.

De agenten waarschuwen daarom ten overvloede: “Het lijkt steeds normaler te worden om een steek-, slag- dan wel een stoot- of vuurwapen mee te nemen. Buiten het feit dat het verboden is breng je er levens mee in gevaar.”

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Politiebureau Groningen-West (@politie_groningen_west)