Agenten lossen waarschuwingsschot tijdens dreigende situatie op Eikenlaan

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Agenten hebben in de nacht van zondag op maandag op de Eikenlaan in Stad een waarschuwingsschot gelost tijdens een dreigende situatie.

Het incident vond plaats rond 02.30 uur. “De aanleiding was een melding van een conflict in de Asingastraat”, vertelt een politiewoordvoerder. “Toen agenten daar ter plaatse kwamen ging de verdachte er vandoor. Hij werd korte tijd later aangetroffen op de Eikenlaan. Daar werkte hij echter niet mee en ook werd er niet gereageerd op pepperspray. Tijdens de daarop volgende dreigende situatie, voelden agenten zich genoodzaakt om een waarschuwingsschot te lossen. Daarop kon de verdachte worden aangehouden.”

Bij het incident raakte niemand gewond. De politie doet verder onderzoek in de zaak. De verdachte is overgebracht naar het politiebureau.