Agenten arresteren man die vuurwapen in auto heeft

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Agenten hebben maandag in de stad een automobilist aangehouden omdat hij in zijn voertuig een vuurwapen had liggen. Dat meldt de politie op haar Instagram-pagina.

De actie werd uitgevoerd door de Ondersteuningsgroep Noord. Zij hielden een automobilist aan die verdacht werd van vuurwapenbezit. “Bij de doorzoeking van de auto hebben we een vuurwapen aangetroffen”, schrijft de politie. “De persoon is hierop aangehouden en overgebracht naar het cellencomplex. Ook had de man een groot geldbedrag bij zich.”

Agenten van het basisteam hebben vervolgens een doorzoeking gedaan in de woning van de verdachte. “Ook hier werd een groot geldbedrag aangetroffen. Verder werden er nog meerdere verdachte spullen aangetroffen in de woning.” De politie doet verder onderzoek in de zaak.