Afgelopen week ruim zes procent meer besmettingen in Groningen

Foto: Zachtleven via Pixabay.com - Illustratie: Harryarts via Freepik.com

Het aantal besmettingen met het coranavirus in de provincie Groningen is met ruim zes procent toegenomen in de afgelopen week. Dat blijkt uit cijfers die het RIVM dinsdagmiddag naar buiten heeft gebracht, in het wekelijkse overzicht van de epidemiologische situatie.

Het RIVM registreerde in de afgelopen week 3.288 in Groningen, 195 meer dan de 3.093 besmettingen van een week geleden. Het aantal sterfgevallen in Groningen nam sterk toe, van één naar vijf.

Landelijk stabiliseerde het aantal nieuwe besmettingen zich in de afgelopen week. Ten opzichte van de week ervoor kende Nederland slechts een stijging van één procent. Ook het aantal nieuwe patiënten in de ziekenhuizen stabiliseerde, maar het aantal opnames op de IC”s steeg wel aanzienlijk door, zo stelt het RIVM. Het reproductiegetal daalde van 1,21 naar 1,05.