Afgelopen week ruim vijftig procent meer coronabesmettingen in Groningen

Foto: Zachtleven via Pixabay.com - Illustratie: Harryarts via Freepik.com

Het aantal besmettingen met het coronavirus in de provincie Groningen lag in de afgelopen week 55 procent hoger dan in de week ervoor. Dat blijkt uit de wekelijkse update over de epidemiologische situatie in Nederland, die het RIVM dinsdagmiddag naar buiten heeft gebracht.

In totaal werden in de afgelopen week 2.291 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd binnen de provinciegrenzen. In de week ervoor (2 tot 9 november) waren dat er nog 1.470. Deze week overleden vijf mensen uit de provincie Groningen aan COVID-19, zo meldt het RIVM. In totaal werden negen mensen uit de provincie opgenomen in een ziekenhuis. In de week ervoor waren dat er vijf.

Landelijk maakt het RIVM melding van het hoogste aantal meldingen in een week (ruim 110.000) positieve testuitslagen binnen een week. Dat zijn er 44 procent meer dan in de week ervoor. Volgens de gezondheidsdienst was de grootste stijging in het aantal besmettingen te zien onder kinderen van 4 tot 12 jaar.

Ook het aantal patiënten met COVID-19 dat in de afgelopen week werd opgenomen in het ziekenhuis, steeg in vergelijking met de week ervoor (van 1.240 naar 1.390 personen). Het reproductiegetal komt uit op 1,21, wat betekent dat honderd besmette mensen gemiddeld 121 anderen aansteken met het coronavirus.