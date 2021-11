Afgelopen week ruim vijftig procent meer besmettingen in Groningen

nieuws

Foto: Zachtleven via Pixabay.com - Illustratie: Harryarts via Freepik.com

Bij het RIVM zijn in de afgelopen week ruim vijftig procent meer coronabesmettingen uit Groningen gemeld dan in de week ervoor. Dat blijkt uit cijfers die het RIVM dinsdagmiddag naar buiten heeft gebracht, in haar wekelijkse overzicht van de epidemiologische situatie.

Het RIVM registreerde 1.073 besmettingen in de provincie Groningen. In de week van 19 tot 26 oktober waren dat er 684. Ook het aantal ziekenhuisopnames nam flink toe. In de afgelopen week werden negen Groningers met corona opgenomen in een ziekenhuis. In de week ervoor waren dat er slechts twee. Ook overleden er meer mensen in Groningen aan corona (afgelopen week twee, in de week ervoor één).

Landelijk ruim dertig procent meer ziekenhuisopnames

Het aantal nieuwe patiënten dat met COVID-19 in het ziekenhuis werd opgenomen, steeg in de afgelopen week naar 834 opnames, 31 procent meer dan een week eerder. Op de IC’s werden 140 nieuwe COVID-19 patiënten opgenomen, een stijging met twintig procent ten opzichte van de week van 19 tot 26 oktober.

Daarnaast steeg het aantal positieve coronatests landelijk met 39 procent. Het percentage mensen met een positieve testuitslag steeg van 15,3% naar 16,7%, inclusief testen ter bevestiging van een zelftest. Het reproductiegetal steeg licht, van 1,19 naar 1,20.