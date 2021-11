Afgelopen week ruim kwart meer besmettingen in provincie Groningen

nieuws

Foto: Zachtleven via Pixabay.com - Illustratie: Harryarts via Freepik.com

Het aantal nieuwe coronabesmettingen in Groningen is in de afgelopen week met ruim een kwart toegenomen, ten opzichte van de week ervoor. Dat blijkt de wekelijkse update over de epidemiologische situatie in Nederland van het RIVM.

In totaal registreerde het RIVM, in de week van 16 tot en met 23 november, 3.093 nieuwe coronabesmettingen in Groningen. In de week ervoor (9 tot en met 15 november) waren dat er 2.291. Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames in Groningen steeg met twaalf patiënten, van 23 naar 35. Ook kende Groningen minder overlijdens door COVID. In de afgelopen week waren dat er vijf en in de week daarvoor nog negen.

Stijging aantal besmettingen houdt ook landelijk aan

In de afgelopen week werden er bij het RIVM 44 procent meer mensen uit Nederland als geheel met een positieve coronatestuitslag gemeld dan in de week ervoor. Volgens het RIVM was de grootste stijging te zien in het aantal meldingen van kinderen van 4 tot 12 jaar. Het aantal nieuwe patiënten dat met COVID-19 in het ziekenhuis werd opgenomen steeg landelijk met 12 procent. Het reproductiegetal steeg van 1,19 naar 1,21. Dit betekent dat 100 mensen die corona hebben samen 121 nieuwe personen besmetten.