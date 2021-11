Afgelopen week ruim één derde meer besmettingen in Groningen

nieuws

Het aantal nieuwe besmettingen met het coronavirus in Groningen was in de afgelopen week ruim één derde hoger dan in de week ervoor. Dat blijkt uit de wekelijkse update over de coronapandemie, die het RIVM dinsdagmiddag naar buiten heeft gebracht.

In totaal registreerde het RIVM, tussen 2 en 9 november, 1.470 nieuwe besmettingen met het coronavirus in Groningen. In de week daarvoor waren dat er slechts 1.073. Ook het aantal ziekenhuisopnames nam flink toe (van negen naar vijftien). In de afgelopen week kende de provincie echter geen nieuwe sterfgevallen door COVID, in tegenstelling tot de twee sterftes van de week ervoor.

In totaal zijn, sinds maart vorig jaar, 54.002 besmettingen met corona geregistreerd in de provincie. 264 Groninger overleden aan de ziekte.

Landelijk 45 procent meer besmettingen

Landelijk registreerde het RIVM 45 procent meer positieve coronatests dan in de week van 26 oktober tot 2 november. Het aantal nieuwe patiënten dat met COVID-19 in het ziekenhuis werd opgenomen, steeg in de afgelopen week naar 1.137 opnames, 18 procent meer dan een week eerder. Op de IC ‘s werden 204 nieuwe COVID-19 patiënten opgenomen, een toename van veertig procent.

In alle regio’s en alle leeftijdsgroepen steeg het aantal meldingen. De groep met de meeste besmettingen is momenteel de 10- tot 14-jarigen. Het reproductiegetal bleef nagenoeg onveranderd en ging van 1,20 naar 1,19.