Uit quarantainehotel ‘gevlucht’ stel spant kort geding aan om vertrek uit Beatrixoord te forceren

Foto: Google Maps - Streetview

Als het Spaans-Portugese stel, wat sinds maandag vastzit in een isolatiekamer in Beatrixoord in Haren, niet voor 12.00 uur dinsdagmiddag is vrijgelaten, spant hun advocaat een kort geding aan tegen de gemeente Haarlemmermeer om hun vrijlating af te dwingen. Volgens BNR Nieuwsradio heeft de advocaat van het stel dit dinsdagochtend medegedeeld aan de gemeente waar Schiphol onder valt.

In tegenstelling tot berichten die het stel maandag ontving van de Spaanse ambassade, vindt er vandaag geen spoedrecht-zitting plaats tegen het stel. De advocaat van het stel, wat zondagavond was ‘gevlucht’ uit een quarantainehotel op Schiphol en door de Koninklijke Marechaussee uit een vliegtuig werd geplukt, stelt dan ook dat er geen sprake is van een vergrijp of een delict. Aangezien de twee inmiddels een negatieve test hebben afgelegd, bestaat er volgens hun advocaat geen reden meer om het stel vast te houden.

Het stel werd zondagavond, nadat ze door de Marechaussee uit het vliegtuig werden gehaald, overgedragen aan de GGD Kennemerland. De burgemeester van Haarlemmermeer, waar Schiphol onder valt, verklaarde dat ze zich niet aan de quarantaineregels wilden houden en liet hen daarop gedwongen in quarantaine gaan. Beatrixoord is de enige plek in Nederland waar dat kan.

Het stel zelf is zich echter van geen kwaad bewust, zo lieten ze maandagavond weten aan RTL Nieuws. Ze stellen dat ze helemaal niet ontsnapt zijn, maar dat ze door haperende communicatie en een chaotische situatie op de luchthaven niet wisten waar ze aan toe waren. Daarop stapten ze in het vliegtuig terug naar huis.