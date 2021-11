Actie om warme maaltijden bij daklozen te krijgen verloopt succesvol

nieuws

Foto: Straatwijs / Captain Cook

De actie om warme maaltijden aan te bieden aan daklozen en aan mensen in de sociale opvang verloopt succesvol. Dat laat de stichting Straatwijs zondagavond weten.

“De actie gaat hartstikke goed”, vertelt Siebe Zwerver van Straatwijs Groningen. “De eerste driehonderd bonnen hebben we inmiddels in de omloop, de komende weken gaan we nog eens tweehonderd bonnen in omloop brengen. De vraag is even in welke snelheid we dat moeten doen. Het kan misschien wel tot in maart winterachtig blijven. Je wilt niet gelijk al je kruit verschieten in de eerste maand.” Inmiddels hebben bijna tweehonderd mensen geholpen om de actie succesvol te maken. Zij kunnen een bedrag overmaken waarmee Straatwijs bonnen ter waarde van 7,50 euro per stuk kan kopen bij het restaurant Captain Cook.

Hartverwarmend

De bonnen worden verspreid onder de daklozen waarmee zij een warme maaltijd kunnen kopen. “Het loopt geleidelijk door. We hebben de actie zelf ook in de schijnwerpers gezet door middel van berichtjes te plaatsen op Facebook en Twitter. We zien dat er elke dag wel donaties binnen komen. Dat is hartverwarmend. Het zegt ook veel over de Groningers. Het past ook, de saamhorigheid. Ook omdat veel mensen wel één of meerdere daklozen kennen. Ze hebben in de stad een gezicht.”

Positieve geluiden

Bij Captain Cook kan er gekozen worden uit een stamppot met of zonder gehaktbal of uit een hamburgermenu. “We horen alleen maar positieve geluiden. Gisteren was ik even in de stad. Ik sprak toen met een aantal mensen die een maaltijd genuttigd hadden. Ze vonden het erg lekker. Ook bij Captain Cook horen we positieve geluiden.” Meer informatie over de warme maaltijdbonnen is te vinden op deze website.

Warme Jassendag

Daarnaast start er binnenkort nog een actie. Komende zaterdag vindt de Warme Jassendag plaats. Afgelopen periode zijn er allemaal jassen ingezameld. Deze worden zaterdag uitgedeeld. Alles wat niet uitgedeeld wordt, wordt daarna naar de ReShare Store in de Oosterstraat gebracht. Door middel van een warme jassenbon kan dezelfde doelgroep daar dan een warme jas ophalen.