Actie na zware beving: “Kerken zullen noodklok luiden en oproep om massaal fakkels te branden”

De Groninger Bodem Beweging gaat woensdag actie voeren na de zware aardbeving bij Garrelsweer. De GBB roept mensen op om massaal fakkels te gaan branden.

“De beving bij Garrelsweer valt in het rijtje van zwaarste gasbevingen die ooit zijn gemeten in Groningen”, schrijft de Groninger Bodem Beweging. “In het bevingsgebied werd men weer eens met de neus op de feiten gedrukt. Groningen veilig? Een rustige ondergrond? Absoluut niet! Onder veel Groningers leeft een gevoel van onveiligheid. En dat niet alleen, deze zware beving toont aan dat het in Groningen nog altijd daadwerkelijk onveilig is.”

Veiligheid

Volgens de GBB lezen mensen ondertussen berichten in de media over het mogelijk toch weer verder opendraaien van de gaskraan, en verloopt de versterkingsoperatie veel te traag. “Zo’n 27.000 woningen in het gebied moeten beoordeeld worden op veiligheid, maar circa 8% hiervan is inmiddels afgerond. En ook de schadeafhandeling verloopt langzaam en is onnodig ingewikkeld gemaakt. Toch zullen er na de beving van afgelopen nacht weer honderden nieuwe schademeldingen op de alsmaar grotere dossierstapel belanden.”

Oproep: “Steek woensdag om 17.30 uur een fakkel aan”

Voor de Groninger Bodem Beweging is het reden om nogmaals een signaal af te geven. “Wij vragen bewoners in de kern van het bevingsgebied om mee te doen aan een fakkelactie. De bedoeling is dat woensdagavond om klokslag 17.30 uur er massaal een fakkel voor bewoners hun woningen gebrand wordt. Ook zullen kerken op datzelfde moment de noodklok luiden.”