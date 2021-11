Achthonderd zaailingen geoogst in Stadspark: “Men was niet bang om de handen vies te maken”

nieuws

Foto: Bob de Vries

De actie van MeerBomenNu en Youth for Climate Adaptation om zaterdag zaailingen te oogsten in het Stadspark is een succes geworden.

“We hebben met twintig mensen ongeveer achthonderd zaailingen kunnen oogsten”, vertelt Nelleke Hofman van Youth for Climate Adaptation. “We kijken erg tevreden terug op de actie dag. Het leuke was ook dat we hele jonge deelnemers hadden, maar ook mensen op leeftijd. En dat leverde mooie gesprekken en contacten op tussen enerzijds middelbare scholieren en senioren anderzijds. En men was niet bang om de handen vies te maken.”

Zaailingen

Hofman noemt het oogsten van zaailingen belangrijk. “Je kunt ze laten staan maar je weet dat ze het dan vaak niet gaan overleven. Door ze te oogsten en vervolgens weg te geven aan plantlocaties in de omgeving, krijgen de zaailingen een nieuwe kans om te groeien. Door ze weg te halen krijg je ook een mooier Stadspark.”

Volgend jaar weer

De actie vond zaterdag plaats in het kader van Let’s Gro. “Het was de tweede keer dat wij hierbij betrokken waren, en het was de eerste keer dat we het volledig zelf georganiseerd hebben. En eigenlijk kunnen we heel tevreden zijn. Of het volgend jaar opnieuw gehouden gaat worden? Ja, honderd procent. Dit is een heel mooi en belangrijk project, dat breed omarmd wordt.”