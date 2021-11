Aardbeving van 3.2 gemeten bij Garrelsweer

nieuws

Nabij Garrelsweer heeft in de nacht van maandag op dinsdag een aardbeving plaatsgevonden. Volgens het KNMI gaat het om een beving met een kracht van 3.2 op de schaal van Richter.

De beving vond plaats om 01.46 uur. Volgens het KNMI gaat het om een geïnduceerde beving Dit betekent dat het een gevolg is van de gaswinning in de provincie. De beving vond plaats op een diepte van drie kilometer. Maandag vond er bij Garrelsweer ook een aardbeving plaats, toen ging het om een beving van 0.6 op de schaal van Richter.

Op social media melden veel mensen dat ze de beving gevoeld hebben. Marc schrijft: “Er was net een aardbeving. Ik voelde het zelf in bed, met een bevingsgolf.” Iemand anders schrijft: “Allemachtig, zo’n zware aardbeving heb ik nog nooit gevoeld. Een zeer zware dreun, alsof er een carbid bus werd afgeschoten. De ramen trilden en twee seconden later schudde het hele huis. Ik ben wel wat gewend, maar dit was echt een klap.”

De aardbeving is in een groot gebied gevoeld. Ook uit Stad komen meldingen. De aardbeving is de zwaarste beving sinds mei 2019. De zwaarste beving in de provincie Groningen vond in de zomer van 2012 plaats bij Huizinge. Daar ging het toen om een aardbeving van 3.6 op de schaal van Richter.

Was net een aardbeving. Voelde um zelfs in bed. Met een na bevingsgolf.. Een 3.2 wordt er geschat. — Marc Corsel. (@CorselMr) November 16, 2021

Allemachtig, zo’n zware #aardbeving heb ik nog niet gevoeld, een zeer zware dreun, alsof er een carbid bus afgeschoten werd, ramen trilden en 2 sec daarna schudde het hele huis hevig, kippenvel heb ik er van, ben wel wat gewend maar dit was echt een klap… — DRAGenDROP.nl (@VincentLublink) November 16, 2021

Nou dat moet een flinke #aardbeving zijn geweest. Was tot in hartje Stad te voelen. #Groningen — Zeegras (@zeegras) November 16, 2021

Aardbeving van 3.2 zojuist hier, niet normaal! Hele huis aan het schudden, kraken, knallen. Morgen schade checken. Heftig hoor. #aardbeving — Tonny Normaal (@TonnyNormaal) November 16, 2021

Hoewel midden in de nacht kunnen we nu al zien dat de scheuren in ons huis weer groter zijn geworden! #aardbeving #gaswinning 6/6 — Jenny Valk (@politiekinneder) November 16, 2021