Aardbeving gemeten bij Ten Post

Bij Ten Post heeft zaterdagavond een aardbeving met een kracht van 0.9 op de schaal van Richter plaatsgevonden. Dat meldt het KNMI.

De beving werd geregistreerd rond 17.12 uur. Uit gegevens blijkt dat beving gemeten is tussen Ten Post en Woltersum. Volgens het KNMI gaat het om een geïnduceerde aardbeving. Dit betekent dat de beving het gevolg is van de gaswinning in de provincie. De beving vond plaats op een diepte van drie kilometer. De beving bij Ten Post is de tweede beving die zaterdag door het KNMI wordt geregistreerd. In de ochtend werd een beving met een kracht van 1.0 op de schaal van Richter gemeten. Het epicentrum van deze beving lag bij Zeerijp, en vond eveneens plaats op een diepte van drie kilometer.

Aardbevingen met een kracht van 0.9 of 1.0 worden niet of nauwelijks gevoeld door mensen. Ze worden wel geregistreerd door seismografen.