Aardbeving gemeten bij Appingedam

nieuws

Bij Appingedam is dinsdagochtend een aardbeving geregistreerd. Volgens het KNMI gaat het om een beving met een kracht van 1.1 op de schaal van Richter.

De beving vond plaats rond 08:42 uur op een diepte van 3.0 kilometer. Volgens het KNMI gaat het, zoals vrijwel altijd het geval is in het om een geïnduceerde beving. Dit betekent dat de beving een gevolg is van de gaswinning in het gebied.

De beving bij Appingedam is de zwaarste in de provincie van deze week. In de afgelopen zeven dagen werden ook al twee lichte bevingen gemeten bij Garrelsweer. Deze hadden een magnitude van 0,6 en 0,5 op de schaal van Richter.