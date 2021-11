‘Flink deel ongevaccineerden wacht op uitnodiging of vreest prik zelf te moeten betalen’

nieuws

Foto: Wouter Holsappel

Zo’n tien procent van de niet-gevaccineerden wacht op een uitnodiging voor coronavaccinatie van de Rijksoverheid. Daarnaast denkt nog eens zeven procent van deze groep dat de prik ten koste gaat van hun eigen risico. Dat blijkt uit nieuwe resultaten van het Lifelines Corona-onderzoek.

De resultaten volgen uit een groot onderzoek, waarbij ruim 23.000 deelnemers half oktober gevraagd werden naar de coronavaccinatie. Volgens de onderzoekers zegt ongeveer tien procent van de niet-gevaccineerden dat ze nog niet gevaccineerd zijn, omdat zij nog wachten op een uitnodiging voor de coronavaccinatie. Dit terwijl zij aangeven wel een vaccinatie te willen. “Er is lang gezegd: ‘wacht op je beurt en je krijgt vanzelf een uitnodiging’, maar dat is sinds juni dit jaar niet meer nodig”, zo stelt onderzoeker Lude Franke. “Blijkbaar is dit nog niet bij iedereen goed duidelijk.”

Daarnaast geeft nog eens zeven procent van de niet-gevaccineerden aan dat de coronavaccinatie mogelijk invloed heeft op het verplichte eigen risico, terwijl dat niet zo is. Het vaccin is namelijk altijd gratis. “Bij deze beide groepen lijken kansen voor de overheid te liggen om nog een flinke groep mensen toch te kunnen vaccineren”, zegt Franke.

Hoewel deze relatief kleine groep ongevaccineerden het vaccin eigenlijk wel wil, zegt de grote meerderheid zich niet te willen laten vaccineren. Zo denkt 44 procent van de niet-gevaccineerden dat het coronavaccin schadelijk is voor de gezondheid. Bijna een kwart laat zich niet vaccineren uit angst voor onbekende bijwerkingen en nog eens vijf procent twijfelt aan de werking van het vaccin. De rest stelt dat ze zich geen tot weinig zorgen maken om (ernstig) ziek te worden van een corona-infectie. Religie en bekende allergieën vormen slechts een zeer klein deel van de groep die zich niet laat vaccineren.