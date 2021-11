Aantal ziekenhuisopnames in Groningen blijft stijgen

nieuws

Foto: umcg.nl / facebook.com/umcgroningen

Het aantal coronapatiënten in de Groninger ziekenhuizen is in de afgelopen week verder toegenomen. Dat blijkt uit cijfers die het Acute Zorgnetwerk vrijdagochtend naar buiten heeft gebracht.

Volgens het AZNN lagen Groningen vrijdagochtend 45 coronapatiënten in een ziekenhuisbed, een toename van acht opnames ten opzichte van maandagochtend. Van de 45 opgenomen patiënten liggen er acht op een IC, één meer dan maandag.

In Noord-Nederland als geheel nam het aantal opgenomen coronapatiënten ook licht toe, van 126 naar 139 opnames. Het merendeel van deze opnames vloeit voort uit een stijging in het aantal patiënten van buiten de regio. Maandag waren nog zeven patiënten van buiten Groningen, Friesland en Drenthe opgenomen in het Noorden. Vrijdagochtend waren dat er zeventien.