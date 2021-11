Aantal ziekenhuisopnames in Groningen blijft stijgen

nieuws

Foto: umcg.nl / facebook.com/umcgroningen

Het aantal ziekenhuisopnames van coronapatiënten in de provincie Groningen is voor de tweede week op rij gestegen. Met name het aantal opnames op de IC’s steeg aanzienlijk.

In totaal behandelden Groninger ziekenhuizen op dinsdagochtend negentien coronapatiënten. Een week geleden waren dat er nog twaalf.

Negen van de negentien coronapatiënten in de Groninger ziekenhuizen liggen op een IC, drie meer dan een week geleden. Daarmee steeg het aantal opnames op de Groninger IC’s met twee derde, ten opzichte van twee weken geleden.

Noord-Nederland

De Noord-Nederlandse ziekenhuizen behandelden dinsdagochtend gezamenlijk zeventig coronapatiënten. Een week terug waren dat er achtendertig. Achttien van de opgenomen patiënten in Groningen, Friesland en Drenthe liggen op een IC. Het aantal patiënten van buiten de regio, wat opgenomen is in het noorden, steeg van acht naar twaalf.

Met name Friesland kent een sterke stijging in het aantal opnames, voornamelijk op de corona-verpleegafdelingen. Daar steeg het aantal opnames deze week van zestien naar zesentwintig.