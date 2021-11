Aantal inschrijvingen aan RUG ‘slechts’ met drie procent toegenomen

nieuws

Foto: Joris van Tweel. Academiegebouw

Het aantal inschrijvingen aan de Rijksuniversiteit is dit jaar met drie procent toegenomen. Dankzij die geringe toename is de verwachtte vloedgolf van nieuwe studenten uitgebleven. Dat meldt de Universiteitskrant.

De RUG meldde afgelopen voorjaar dat het aantal vooraanmeldingen zo’n 25 procent hoger lag dan een jaar eerder. Rector magnificus Ciska Wijmenga noemde dat een zorgelijke ontwikkeling., omdat de universiteit die toestroom nauwelijks zou kunnen opvangen.

Vorige maand bleek dat veel internationale studenten zich toch niet hadden ingeschreven. Het totaal aantal inschrijvingen steeg met 1241 en bedraagt nu 38.290. De groei van drie procent is veel lager dan vorig jaar. Toen kende de RUG een recordgroei van bijna 10 procent. Dat had vooral te maken met de coronapandemie: veel meer scholieren slaagden voor het vwo en veel minder jongeren namen een tussenjaar

Het aantal inschrijvingen van eerstejaars uit de Europees Economische Zone (EER) nam met 32 procent toe, maar de hoeveelheid inschrijvingen van niet-EER studenten en van Nederlandse eerstejaars daalde met 5 procent. Dat laatste lijkt vooral te komen doordat meer jongeren kiezen voor een tussenjaar, of meteen aan het werk gaan.

Bij de RUG kent de Faculty of Science and Engineering (FSE) de grootste groei (10,4 procent), gevolgd door Rechtsgeleerdheid (7,5 procent). Bij Campus Fryslân in Leeuwarden nam het totaal aantal inschrijvingen voor masteropleidingen toe van 31 vorig jaar naar 81 dit jaar.