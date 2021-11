Aantal coronapatiënten in Groninger ziekenhuizen verdubbeld in week tijd

nieuws

Foto via UMCG

Het aantal coronapatiënten in de Groninger ziekenhuizen is bijna verdubbeld in de afgelopen week. Dat blijkt uit cijfers die het Acute Zorgnetwerk Noord-Nederland dinsdagochtend bekend maakte.

In totaal werden er dinsdagochtend 37 coronapatiënten behandeld in de Groninger ziekenhuizen. Een week geleden waren dat er nog negentien. Het aantal opnames op de IC’s daalde wel lichtjes, van negen naar zeven opnames.

Ook in de rest van Noord-Nederland is een sterke stijging te zien in het aantal ziekenhuisopnames van coronapatiënten. Waar er een week geleden nog zeventig coronapatiënten werden behandeld in het noorden, waren dat er deze dinsdagochtend 129. Van deze patiënten lagen er 24 op een IC, zes meer dan een week terug.

De meeste patiënten die in Noord-Nederland zijn opgenomen vanwege corona, komen uit de eigen regio, Het aantal patiënten van buiten Groningen, Friesland en Drenthe daalde zelfs, van twaalf naar zeven patiënten van buiten Noord-Nederland.