Aantal coronapatiënten in Groninger ziekenhuizen blijft stijgen

Foto via UMCG

Het aantal coronapatiënten in de Groninger ziekenhuizen is in de afgelopen vierentwintig uur opnieuw toegenomen. Dat blijkt uit cijfers die het Acute Zorgnetwerk Noord-Nederland vrijdagochtend naar buiten heeft gebracht.

De Groninger ziekenhuizen behandelden vrijdagochtend 67 coronapatiënten, drie meer dan op donderdagochtend. De IC’s in de provincie behandelden juist één patiënt minder dan de dag ervoor, met 14 opnames op vrijdagochtend.

In Noord-Nederland als geheel behandelden ziekenhuizen vrijdagochtend 195 coronapatiënten. Donderdagochtend waren dat er 190. Het aantal opnames op de IC’s in Groningen, Friesland en Drenthe bleef gelijk in de laatste vierentwintig uur, met 44 opgenomen coronapatiënten.

Ook het aantal patiënten van buiten Noord-Nederland, die nu in het noorden zijn opgenomen, is gelijk gebleven. Deze groep bestaat uit dertig opgenomen coronapatiënten en is gelijk verdeeld over de verpleegafdelingen en de Intensive Care-afdelingen.